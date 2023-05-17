Еврокомиссар предостерег Додика от визита в Москву

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи заявил президенту Республики Сербской Милораду Додику, чтобы тот воздержался от запланированного визита в Москву. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во время пресс-конференции в Сараеве Варгейи заявил, что Евросоюз нуждается в Додике как в союзнике, а союзники Евросоюза «не посещают Россию».

«Наши союзники не посещают Россию», – цитирует Варгейи источник.