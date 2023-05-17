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«Наши союзники не посещают Россию»: Еврокомиссар предостерег Додика от визита в Москву

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи заявил президенту Республики Сербской Милораду Додику, чтобы тот воздержался от запланированного визита в Москву. Об этом сообщает агентство Reuters.

Еврокомиссар предостерег Додика от визита в Москву
© Twitter

Во время пресс-конференции в Сараеве Варгейи заявил, что Евросоюз нуждается в Додике как в союзнике, а союзники Евросоюза «не посещают Россию».

«Наши союзники не посещают Россию», – цитирует Варгейи источник.

Президент Республики Сербской заявил о визите в Москву 23 мая

Напомним, что 23 мая Милорад Додик планирует посетить Москву, чтобы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ранее он заявлял, что Республика Сербская намерена развивать сотрудничество как с Россией, так и с Китаем и США. Кроме того, республика намерена и дальше двигаться по пути вступления в ЕС.

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