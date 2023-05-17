В ООН прокомментировали заявление главы военной разведки Украины об убийствах россиян

Он отметил, что не может подтвердить высказывания Буданова, но организация «выступает против всех актов терроризма, кто бы их ни совершал и где бы» они не происходили.

«Очень важно, чтобы кто бы то ни было, кто занимает ответственную должность, обеспечивал, чтобы заявления и риторика были сосредоточены на успокоении ситуации, а не на разжигании конфликта», — сказал Дюжаррик.

Ранее Буданов в одном из интервью, отвечая на вопрос, кто в России мог бы стать мишенями для спецслужб Украины, заявил, что она уже «достала многих» известных граждан РФ. При этом подтвердить или опровергнуть входит ли в этот список писатель и политик Захар Прилепин он не смог. Сегодня, 17 мая, Россия распространила в Совбезе ООН письмо с этими заявлениями Буданова.