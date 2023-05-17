В ООН прокомментировали заявление главы военной разведки Украины об убийствах россиян
Заявления и риторика официальных лиц не должна вести к разжиганию конфликта на Украине. Таким образом слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова об убийствах известных россиян прокомментировал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
Он отметил, что не может подтвердить высказывания Буданова, но организация «выступает против всех актов терроризма, кто бы их ни совершал и где бы» они не происходили.
«Очень важно, чтобы кто бы то ни было, кто занимает ответственную должность, обеспечивал, чтобы заявления и риторика были сосредоточены на успокоении ситуации, а не на разжигании конфликта», — сказал Дюжаррик.
Ранее Буданов в одном из интервью, отвечая на вопрос, кто в России мог бы стать мишенями для спецслужб Украины, заявил, что она уже «достала многих» известных граждан РФ. При этом подтвердить или опровергнуть входит ли в этот список писатель и политик Захар Прилепин он не смог. Сегодня, 17 мая, Россия распространила в Совбезе ООН письмо с этими заявлениями Буданова.