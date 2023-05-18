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"Страна.ua": в Харькове произошли взрывы

Взрывы раздаются в Харькове и области в ночь на 18 мая, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.

СМИ сообщили о взрывах в Харькове
© Shutterstock

По данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе. Также кроме Харьковской, воздушная тревога объявлялась в Полтавской и Днепропетровской областях. 10 октября российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. 24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

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