СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе. Также кроме Харьковской, воздушная тревога объявлялась в Полтавской и Днепропетровской областях. 10 октября российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. 24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).