Япония и США договорились о дальнейших санкциях против России

Токио и Вашингтон договорились о дальнейших санкциях против России и продолжении поддержки Украины. О соглашении с президентом США Джо Байденом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает Reuters.

© Lenta.ru

Он добавил, что страны также подтвердили важность совместной работы по общим вопросам, касающимся «угрозы со стороны Китая».

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно пообещал, что Токио продолжит прилагать усилия по усилению антироссийских санкций, а также оказывать всевозможную поддержку Киеву.