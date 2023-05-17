Лидеры G7 проведут переговоры с Зеленским

Лидеры стран — участниц Большой семерки (G7) на саммите в японской Хиросиме 19-21 мая намерены провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале Белого дома.

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«Мы рассчитываем на некоторое взаимодействие между лидерами Группы семи и президентом Зеленским. Параметры этого взаимодействия еще прорабатываются», — заявил Салливан.

Он пообещал сообщить о характере переговоров, когда у Белого дома будет больше информации по этому вопросу.