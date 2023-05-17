На Украине допустили раздачу повесток на пляжах

Военные Украины вполне могут раздавать повестки мужчинам на пляжах, заявила руководитель пресс-центра украинских сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк, передает "Страна.ua". По ее словам, это допускается, поскольку пляжи являются общественным местом.

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"Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места, открытые для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже", - отметила Гуменюк.

Как указал глава пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины, украинским мужчинам не стоит воспринимать повестки как некий способ наказания. Она также добавила, что соответствующие уведомления предназначены для военнообязанных граждан и раздаются там, где они находятся.