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На Украине допустили раздачу повесток на пляжах

Военные Украины вполне могут раздавать повестки мужчинам на пляжах, заявила руководитель пресс-центра украинских сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк, передает "Страна.ua". По ее словам, это допускается, поскольку пляжи являются общественным местом.

На Украине допустили раздачу повесток на пляжах
© Министерство обороны Украины

"Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места, открытые для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже", - отметила Гуменюк.

Как указал глава пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины, украинским мужчинам не стоит воспринимать повестки как некий способ наказания. Она также добавила, что соответствующие уведомления предназначены для военнообязанных граждан и раздаются там, где они находятся.

Ранее сообщалось, что правительство Украины поддержало проект закона, который предлагает снизить призывный возраст с 27 до 25 лет. Как отмечалось, это решение поможет мобилизовать больше мужчин.

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