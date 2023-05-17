На Украине допустили раздачу повесток на пляжах
Военные Украины вполне могут раздавать повестки мужчинам на пляжах, заявила руководитель пресс-центра украинских сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк, передает "Страна.ua". По ее словам, это допускается, поскольку пляжи являются общественным местом.
"Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места, открытые для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже", - отметила Гуменюк.
Как указал глава пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины, украинским мужчинам не стоит воспринимать повестки как некий способ наказания. Она также добавила, что соответствующие уведомления предназначены для военнообязанных граждан и раздаются там, где они находятся.
Ранее сообщалось, что правительство Украины поддержало проект закона, который предлагает снизить призывный возраст с 27 до 25 лет. Как отмечалось, это решение поможет мобилизовать больше мужчин.