Спецпредставитель Китая прилетел в Киев

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, назначенный уполномоченным по урегулированию конфликта на Украине , прилетел в Киев . Об этом сообщил украинский МИД.

Они обсудили актуальные вопросы «взаимодействия Киева и Пекина на двустороннем уровне и в рамках международных организаций». Еще одной темой стал вопрос урегулирования конфликта. В частности, Кулеба проинформировал Ли о принципах «справедливого мира», который продвигает Киев, подчеркнув, что Украина не примет никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий или замораживание ситуации.