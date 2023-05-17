Спецпредставитель Китая прилетел в Киев
Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, назначенный уполномоченным по урегулированию конфликта на Украине, прилетел в Киев. Об этом сообщил украинский МИД.
«В ходе визита состоялась встреча Ли с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой», — говорится в тексте.
Они обсудили актуальные вопросы «взаимодействия Киева и Пекина на двустороннем уровне и в рамках международных организаций». Еще одной темой стал вопрос урегулирования конфликта. В частности, Кулеба проинформировал Ли о принципах «справедливого мира», который продвигает Киев, подчеркнув, что Украина не примет никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий или замораживание ситуации.
Кроме того глава украинского МИД отметил «важность участия Китая в реализации формулы миры», Черноморской зерновой сделки и усилиях в сфере ядерной безопасности.