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Спецпредставитель Китая прилетел в Киев

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, назначенный уполномоченным по урегулированию конфликта на Украине, прилетел в Киев. Об этом сообщил украинский МИД.

Спецпредставитель Китая прилетел в Киев
© РИА Новости

«В ходе визита состоялась встреча Ли с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой», — говорится в тексте.

Они обсудили актуальные вопросы «взаимодействия Киева и Пекина на двустороннем уровне и в рамках международных организаций». Еще одной темой стал вопрос урегулирования конфликта. В частности, Кулеба проинформировал Ли о принципах «справедливого мира», который продвигает Киев, подчеркнув, что Украина не примет никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий или замораживание ситуации.

Китай указал на важный шаг к урегулированию конфликта на Украине

Кроме того глава украинского МИД отметил «важность участия Китая в реализации формулы миры», Черноморской зерновой сделки и усилиях в сфере ядерной безопасности.

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