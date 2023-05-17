По мнению бывшего госсекретаря США, такой шаг отвечал бы интересам Киева и Москвы и стал бы гарантией того, что в будущем власти Украины не будут решать территориальные споры силой.

«Мы вооружили Украину до такой степени, что в итоге в Европе она станет самой хорошо вооружённой страной с самым неопытным в стратегическом плане руководством», — сказал политик в интервью журналу The Economist.

Бывший госсекретарь США считает, что в результате конфликта Украина сможет вернуть себе потерянные с 24 февраля прошлого года территории, но Россия сохранит за собой Крым.

«Мы можем получить ситуацию, когда у нас будет недовольная Россия и одновременно недовольная итогами Украина — баланс недовольств. Так что для безопасности Европы лучше, чтобы Украина была в НАТО», — сказал Киссинджер.