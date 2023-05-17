Принц Гарри и Меган Маркл пожаловались на погоню со стороны папарацци в Нью-Йорке

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл пожаловались, что подверглись преследованию со стороны папарацци в Нью-Йорке и назвали погоню за ними "почти катастрофической". Соответствующее заявление поступило в телекомпанию CNN - в нем говорится, что в машине с супругами была также мать Меган Маркл Дория Рэгланд.

"Прошлым вечером герцог и герцогиня Сассекские, а также госпожа Рэгланд, попали в почти катастрофическую погоню на автомобилях, окруженные кольцом крайне агрессивных папарацци", - говорится в заявлении представителя пары.

По утверждению герцогов, преследование со стороны уличных фотографов создало ряд аварийных ситуаций на дороге и продолжалось долгое время.

"Это неотступное преследование, продолжавшееся около двух часов, в нескольких случаях практически привело к столкновениям с другими водителями на дороге, пешеходами и двумя полицейскими", - говорится в заявлении.

Предположительно погоня произошла после того, как принц Гарри и Меган Маркл покинули зал "Зигфрид", где проходило вручение премии Women of Vision.

Факт преследования косвенно подтвердили полицейские, засвидетельствовашие, что на выходе из здания герцоги Сассекские были окружены "роем" папарацци.

По словам представителя пары, принца Гарри и Меган Маркл преследовали около шести машин с тонированными стеклами, которые вели неизвестные. Они управляли автомобилями в безрассудной манере, неся опасность окружающим, что могло привести к трагическому исходу.

В заявлении герцогов Сассекских содержится просьба к СМИ не публиковать получившиеся в результате фотографии.