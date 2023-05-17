Гутерриш прокомментировал продление зерновой сделки

Генсек ООН Гутерриш заявил, что приветствует продление зерновой сделки. Вместе с тем, заметил он, предстоит решить ряд важных вопросов. Об этом пишет РИА «Новости».

Гутерриш выразил надежду, что черноморская зерновая инициатива будет улучшена, расширена и пролонгирована в ближнесрочной перспективе.

Генсек ООН уточнил, что остается ряд нерешенных вопросов. Вместе с тем, заметил он, представители сторон продолжают переговоры по соглашению.