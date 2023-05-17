Кылычдароглу: Эрдоган «скребется в дверь» РФ

Кандидат в президенты Турции от «Национального альянса» и лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу назвал действующего главу страны Реджепа Тайипа Эрдогана «фальшивым мировым лидером», который «скребется в дверь» России. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем "Большого Ближнего Востока", а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется», — сказал Кылычдароглу.

Также он заявил, что не оставит Турцию с людьми, «сотрудничающим с США и FETO». По мнению Кылычдароглу, именно политика Эрдогана «привела в страну десять миллионов нелегальных беженцев».