$80.76+0.7887.57+0.41

Кылычдароглу: Эрдоган «скребется в дверь» РФ

Кандидат в президенты Турции от «Национального альянса» и лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу назвал действующего главу страны Реджепа Тайипа Эрдогана «фальшивым мировым лидером», который «скребется в дверь» России. Его слова приводит ТАСС.

Кылычдароглу: Эрдоган «скребется в дверь» РФ
© РИА Новости

«Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем "Большого Ближнего Востока", а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется», — сказал Кылычдароглу.

Также он заявил, что не оставит Турцию с людьми, «сотрудничающим с США и FETO». По мнению Кылычдароглу, именно политика Эрдогана «привела в страну десять миллионов нелегальных беженцев».

16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий