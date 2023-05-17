Умер актер Виктор Галлуччи

Актер Виктор Галлуччи, звезда сериала «Чисто английское убийство», скончался на 82-м году жизни. Об этом пишет Mirror.

© © Thames Television (1984 – 2010)

Смерть актера подтвердил в социальных сетях его брат. Причину смерти, дату и место похорон он не назвал.

«Городской совет потрясен и опечален кончиной Виктора Галлуччи. Вик был не только добрым человеком, но и обладал острейшим чувством юмора, оставив неизгладимое впечатление на всех. Его заразительная улыбка могла скрасить даже самый мрачный день», - отметила пресс-служба мэрии Райда (Великобритания).

По данным газеты, Галлуччи снялся в 900 эпизодах сериала в роли Тома Бейкера, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса. Новые сезоны культового шоу выходили с 1984 по 2010 год.

В ноябре 2023 года пройдет мероприятие, на которое приглашены все актеры, снимавшиеся в «Чисто английском убийстве». В связи с печальным событием принято решение посвятить его памяти покойного Галлуччи.