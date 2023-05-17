Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки

«Я хотел бы сообщить хорошие новости всему миру. Вы знаете о соглашении о Черноморском зерновом коридоре. Последний период продления соглашения, которое было подписано в Стамбуле благодаря руководству Турции, конструктивной позиции России и Украины и содействию ООН, истекал 18 мая. Было принято решение продлить соглашение о Черноморском зерновом коридоре еще на два месяца», — сказал Эрдоган.