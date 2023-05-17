Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки
Зерновая сделка продлена на два месяца. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит РИА «Новости».
«Я хотел бы сообщить хорошие новости всему миру. Вы знаете о соглашении о Черноморском зерновом коридоре. Последний период продления соглашения, которое было подписано в Стамбуле благодаря руководству Турции, конструктивной позиции России и Украины и содействию ООН, истекал 18 мая. Было принято решение продлить соглашение о Черноморском зерновом коридоре еще на два месяца», — сказал Эрдоган.
Также президент Турции поблагодарил Россию, которая пообещала не «препятствовать выходу турецких судов из портов Украины». В свою очередь Эрдоган заверил, что Анкара будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки.