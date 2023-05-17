Политолог объяснил, почему Байден отменил заграничные поездки из-за госдолга

Политолог Ордуханян объяснил, почему Байден отменил заграничные поездки из-за госдолга
Отмена американским лидером Джо Байденом заграничных поездок из-за критической ситуации с госдолгом США — не что иное, как «показуха» перед перед президентскими выборами. Такое мнение в беседе с ФАН выразил политолог Рафаэль Ордуханян. По его словам, на фоне угрозы дефолта демократы вступили в ожесточенное противостояние с республиканцами.
«Сейчас в США демократы жесточайшим образом схлестнулись со спикером конгресса от республиканцев Кевином Маккарти. Те не могут уступить, эти не могут уступить. Но страдать будут американцы. Если закроется правительство, то закроются национальные парки, прекратятся национальные выплаты. Демократы будут говорить, что виноваты республиканцы, а те — наоборот», — отметил политолог.
При этом он выразил уверенность, что Вашингтону удастся поднять потолок долга, в противном случае США ожидает банкротство и снижение рейтингов.
Ранее телеканал NBC сообщил, что Байден не поедет в Австралию на саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) из-за ситуации с госдолгом США.