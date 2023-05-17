Политолог объяснил, почему Байден отменил заграничные поездки из-за госдолга

«Сейчас в США демократы жесточайшим образом схлестнулись со спикером конгресса от республиканцев Кевином Маккарти. Те не могут уступить, эти не могут уступить. Но страдать будут американцы. Если закроется правительство, то закроются национальные парки, прекратятся национальные выплаты. Демократы будут говорить, что виноваты республиканцы, а те — наоборот», — отметил политолог.