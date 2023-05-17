Папа римский снова прервал аудиенцию ради телефонного разговора

Папа Римский Франциск снова прервал всеобщую аудиенцию на площади Святого Петра, чтобы ответить на телефонный звонок. Трансляцию аудиенции можно увидеть на портале Vatican News.

В середине мероприятия один из сотрудников Святого престола принёс Папе Римскому мобильный телефон, когда тот закончил обращение к верующим на английском языке. Спустя примерно минуту аудиенция возобновилась.

На данный момент остаётся неизвестно, кто именно отвлёк Папу Римского от мероприятия. Служба печати Святого престола на данный момент не дала комментариев по этому поводу. При этом подобный случай уже произошёл в августе 2021 года.