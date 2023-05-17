Самолет главы МИД ФРГ сломался второй раз за три дня
Главе МИД ФРГ Анналене Бербок пришлось вернуться в отель из-за неисправности правительственного самолета. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.
По данным журнала, Airbus кабмина ФРГ, на котором Бербок прилетела в Катар, не может вылететь из Саудовской Аравии обратно в Германию из–за технической неисправности.
Автор статьи пояснил, что три дня назад вылет главы внешнеполитического ведомства был задержан из-за незначительной поломки. В результате, она прибыла в Доху со значительным опозданием.
Напомним, что самолет прежнего министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса также неоднократно ломался. В частности, в мае 2019 года дипломат не смог вовремя вылететь в Болгарию, а 1 апреля из-за поломки лайнера опоздал на встречу в ООН.