Самолет главы МИД ФРГ сломался второй раз за три дня

Главе МИД ФРГ Анналене Бербок пришлось вернуться в отель из-за неисправности правительственного самолета. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным журнала, Airbus кабмина ФРГ, на котором Бербок прилетела в Катар, не может вылететь из Саудовской Аравии обратно в Германию из–за технической неисправности.

Автор статьи пояснил, что три дня назад вылет главы внешнеполитического ведомства был задержан из-за незначительной поломки. В результате, она прибыла в Доху со значительным опозданием.