$80.76+0.7887.57+0.41

Самолет главы МИД ФРГ сломался второй раз за три дня

Главе МИД ФРГ Анналене Бербок пришлось вернуться в отель из-за неисправности правительственного самолета. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Самолет главы МИД ФРГ сломался второй раз за три дня
© globallookpress.com

По данным журнала, Airbus кабмина ФРГ, на котором Бербок прилетела в Катар, не может вылететь из Саудовской Аравии обратно в Германию из–за технической неисправности.

Автор статьи пояснил, что три дня назад вылет главы внешнеполитического ведомства был задержан из-за незначительной поломки. В результате, она прибыла в Доху со значительным опозданием.

Напомним, что самолет прежнего министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса также неоднократно ломался. В частности, в мае 2019 года дипломат не смог вовремя вылететь в Болгарию, а 1 апреля из-за поломки лайнера опоздал на встречу в ООН.

67
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий