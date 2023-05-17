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Венгрия требует у Киева снять санкции с OTP банка в обмен на разблокировку траншей ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать военные транши от Евросоюза Киеву, пока последний не снимет санкции с банка OTP. Об этом сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что Венгрия заблокировала выделение очередного транша военной помощи Украине в размере €500 млн из Европейского фонда мира. МИД Венгрии указал на недружественные действия украинских властей по отношению к крупнейшему венгерскому банку OTP.

В пресс-службе министерства отметили, что Венгрии будет трудно вести переговоры о дальнейшей финансовой и экономической помощи и требуемых для этого жертвах до тех пор, пока Украина не исключит венгерский банк из списка «международных спонсоров войны».

Венгрия посоветовала ЕС выделять деньги Африке и Балканам вместо Украины

Государственный секретарь по международным коммуникациям и связям в правительстве Венгрии Золтан Ковач назвал ЕС и НАТО стороной конфликта на Украине из-за поставок оружия Киеву.

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