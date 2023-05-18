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Боррель заявил, что ЕС должен быть готов "ко всем сценариям" по вопросу Тайваня

Евросоюз должен быть готов к любому развитию ситуации вокруг Тайваня. Такое мнение выразил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в опубликованной в четверг статье в испанской газете El Pais.

Боррель: ЕС должен быть готов "ко всем сценариям" по вопросу Тайваня
© globallookpress.com

"В отношении Тайваня позиция ЕС остается последовательной и основывается на его политике "одного Китая", - написал дипломат. - Любое одностороннее изменение статус-кво и любое применение силы имели бы огромные экономические и политические последствия и последствия для безопасности".

"ЕС должен подготовиться ко всем сценариям и взять на себя обязательство с Китаем, чтобы сохранить статус-кво и работать над снижением напряженности", - заключил Боррель.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

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