Боррель: ЕС должен быть готов "ко всем сценариям" по вопросу Тайваня

"В отношении Тайваня позиция ЕС остается последовательной и основывается на его политике "одного Китая", - написал дипломат. - Любое одностороннее изменение статус-кво и любое применение силы имели бы огромные экономические и политические последствия и последствия для безопасности".



"ЕС должен подготовиться ко всем сценариям и взять на себя обязательство с Китаем, чтобы сохранить статус-кво и работать над снижением напряженности", - заключил Боррель.