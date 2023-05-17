На Западе снова отложили немедленное членство Украины в НАТО

«Не прямо сейчас, не сейчас. Самое важное сейчас для Украины — создать постконфликтную устойчивость. После того как мы поможем Украине успешно защитить себя, эта устойчивость будет использована для того, чтобы сдерживать [восточную угрозу]. Политический вопрос, должна ли Украина напрямую стать членом НАТО — не тот, который должен быть решен 31 членом [альянса] прямо сейчас», — ответил министр.