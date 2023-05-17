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На Западе снова отложили немедленное членство Украины в НАТО

Пока конфликт на Украине продолжается, немедленное вступление Киева в состав альянса НАТО является невозможным, по крайней мере сейчас. Так на вопрос о присоединении украинского государства в состав Североатлантического альянса ответил глава Минобороны Британии Бен Уоллес во время пресс-конференции со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, сообщает ТАСС.

На Западе снова отложили немедленное членство Украины в НАТО
© Lenta.ru

«Не прямо сейчас, не сейчас. Самое важное сейчас для Украины — создать постконфликтную устойчивость. После того как мы поможем Украине успешно защитить себя, эта устойчивость будет использована для того, чтобы сдерживать [восточную угрозу]. Политический вопрос, должна ли Украина напрямую стать членом НАТО — не тот, который должен быть решен 31 членом [альянса] прямо сейчас», — ответил министр.

Он добавил, что без сформированной дорожной карты по процессу присоединения «еще не время говорить о членстве Украины в НАТО в ближайшем будущем».

Ранее Уоллес заявил, что Британия отказалась передавать Украине истребители Eurofighter Typhoon, но готова оказать помощь в обучении пилотов.

«Мы не собираемся отправлять Украине истребили в настоящий момент. Мы неоднократно заявляли, что [истребитель] Typhoon не будет подходящим выбором», — сказал глава Минобороны, отметив, что Лондон не отказывается от помощи при подготовке военных летчиков к управлению западными военными самолетами.

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