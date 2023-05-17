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Пока вы не уснули: Путин о сокращении добычи газа в РФ и для чего нужна новая российская ракета

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин объяснил сокращение добычи газа «припаданием» цен

Россия действительно сокращает добычу газа, но такие действия связаны с необходимостью поддерживать мировую конъюнктуру. Таким образом динамику в отрасли на совещании с членами правительства объяснил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

По его словам, цены на газ «немножечко припали» от установленного уровня, однако в целом глава государства назвал ситуацию «абсолютно стабильной». Путин подчеркнул, что добыча по-прежнему находится на должном уровне.

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Названы особенности российского «Бронебойщика»

пресс-служба АО "НПК "Техмаш"

Новейшая российская авиационная ракета «Бронебойщик» необходима для работы по укрепленному району противника. Особенности оружия News.ru раскрыл военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист напомнил, что «Бронебойщик» является модификацией ракет С-13, предназначенной для использования авиационными и вертолетными комплексами при штурме укрепленных наземных целей.

По оценке эксперта, габариты ракеты не изменились, в отличие от ее возможностей.

«С одной стороны, повышается ее боевое могущество, например, бетонно-бойные и фугасные свойства, также модель доработана в лучшую сторону», — сказал Леонков.

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Журналист Херш рассказал о тайном призыве стран ЕС к Зеленскому

Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что группа стран ЕС во главе с Польшей тайно призвала президента Украины Владимира Зеленского завершить боевые действия. Об этом Херш написал в своем блоге.

По словам журналиста, представителям американского разведывательного сообщества стало известно, что правительственные чиновники разного уровня в Венгрии, Литве, Латвии, Эстонии, Чехии и Словакии во главе с Польшей попросили Зеленского найти способ положить конец конфликту.

В Варшаве якобы заявили Зеленскому, что он должен сделать это, даже если для достижения цели ему придется уйти в отставку, позволив начаться процессу восстановления страны.

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Российские военные нанесли удар по крупному складу боеприпасов ВСУ

В ночь на 17 мая российские силы нанесли успешный удар по крупному складу боеприпасов, оборудованному на судоремонтном предприятии в Николаеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования

«Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражен», - подчеркнули военные.

Также в Минобороны рассказали, что на Купянском направлении российские войска поразили живую силу и технику ВСУ. За сутки потери Украины составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и гаубица «Мста-Б».

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В Минцифры назвали сроки начала работы единого реестра воинского учета

Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву. Об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев, чьи слова приводит ТАСС.

«Заработает быстро, я думаю. Как заявили (в Минцифры ранее — прим. "Ленты.ру"), к осеннему призыву, мы и планировали пилотировать», — сказал глава ведомства.

11 апреля Госдума приняла закон, который предусматривает создание в России единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Помимо того, депутаты проголосовали за введение дополнительных ограничений для уклонистов.

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Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы

Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к 1 году тюрьмы и 2 годам лишения свободы условно по «делу о прослушке». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse, апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор, вынесенный прошлой инстанцией.

«Саркози признали виновным в "коррупции и торговле влиянием", что стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции», — заявило агентство.

Его адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбез Азибер получили аналогичный срок.

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В ЦБ выявили новую схему по обману россиян

Мошенники разработали новую схему по обману граждан — теперь они притворяются агентами известных финансовых организаций по инвестированию. Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что если раньше преступники делали левые сайты, похожие на официальные страницы компаний, выдавая их за настоящие, то теперь просто предлагают свои псевдоуслуги под именем знаменитого бренда.

«Раньше они делали сайт, похожий на известный финансовый бренд, а сейчас они рассказывают, что являются агентами либо представителями финансовой организации, чаще банков», — сказал Лях.

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В Роспотребнадзоре объяснили увольнение гендиректора «Вектора»

Рината Максютова уволили с должности генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Основанием прекращения трудовых отношений с... Максютовым стало нарушение закона «О противодействию коррупции» и выявленный конфликт интересов», — приводит РИА Новости заявление.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что центр продолжает свою деятельность в соответствие с поставленными задачами.

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Проверка начата в отношении Анастасии Ивлеевой

Компанию блогера и телеведущей Насти Ивлеевой проверяют на неуплату налогов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, сейчас сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) связываются с компаниями, с которыми она сотрудничала — налоговики выясняют подробности контрактов по ее рекламным интеграциям.

По информации канала, внимание ФНС привлекла компания «Илеева продакшн». Месяц назад блогер официально вышла из состава руководства организации, тогда как раньше была ее совладельцем. Официальный годовой доход компании составляет около 122 млн рублей.

Письма с требованием предоставить отчеты по работе с «Ивлеева продакшн» получили представители более 20 рекламных агентств, которые ранее сотрудничали с организацией.

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Стали известны подробности приезда Пугачевой в Москву

Во время своего визита в Москву певица Алла Пугачева жила у семьи Юдашкиных. Об этом сообщил KP.RU продюсер Сергей Дворцов.

Известно, что исполнительница прилетела в Москву на три дня из Израиля на похороны модельера Валентина Юдашкина. При этом в своем замке в подмосковной деревне Грязь артистка не жила, заявил Дворцов.

По его словам, певица гостила в доме вдовы кутюрье Марины Юдашкиной. Он добавил, что подмосковный замок примадонны уже продан одному из поклонников звезды, бизнесмену, за один миллиард рублей.

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