Бербок пришлось задержаться в Катаре из-за поломки самолета

Правительственный самолет с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на борту смог вылететь из Катара в Берлин после ремонта лишь в четверг - на день позже запланированного срока. Об этом сообщил портал Focus Online.

По его информации, причиной задержки стала неисправность колеса лайнера. Запасное нужно было доставить из Германии.

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"Это не может быть любое серийное колесо, иначе существует риск, что шина лопнет при посадке", - отметил представитель ВВС ФРГ.

В результате произошедшего Бербок и ее делегация смогли отправиться в Берлин из Дохи лишь в четверг.

Глава МИД ФРГ находилась в Катаре - завершающей точке ее трехдневного турне по странам Персидского залива. В среду она должна была вылететь в Берлин, но рейс был задержан на неопределенное время из-за поломки самолета. Министр и ее делегация были вынуждены вернуться в отель, чтобы дождаться починки. Аналогичная ситуация произошла в понедельник, когда Бербок находилась в Саудовской Аравии. Тогда она вылетела в Катар с двухчасовым опозданием. Подробности о поломке не разглашались.

О проблемах с правительственными лайнерами ФРГ

Бербок - не первый член правительства Германии, который сталкивается с проблемами, вызванными поломкой правительственных лайнеров. Так, в 2018 году самолет Airbus А340 "Конрад Аденауэр" с занимавшими тогда посты канцлера ФРГ Ангелой Меркель и министра финансов Олафом Шольцем был вынужден прервать полет в Аргентину на саммит G20 и повернуть обратно в Германию. Самолет Airbus А340 "Конрад Аденауэр" благополучно сел в Кёльне. Там Меркель должна пересесть на другой лайнер и вылететь в Буэнос-Айрес. Отмечалось, что возникли неполадки радиосистемы.