В Германии начался суд над обвиняемыми в подготовке госпереворота

Судебный процесс над пятью обвиняемыми в подготовке государственного переворота с целью свержения федерального правительства и смены текущей формы правления в ФРГ начался в Кобленце. Об этом в среду сообщила телерадиокомпания SWR.

По версии следствия, четверо мужчин и женщина планировали повредить объекты энергоснабжения, чтобы вызвать отключение электроэнергии по всей стране, похитить министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха и созвать в Берлине конституционное собрание. Члены радикальной группировки, именующей себя "Объединенные патриоты", рассчитывали восстановить в стране систему правления по образцу Германской империи и искали сторонников в соцсетях.