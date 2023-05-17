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В Германии начался суд над обвиняемыми в подготовке госпереворота

Судебный процесс над пятью обвиняемыми в подготовке государственного переворота с целью свержения федерального правительства и смены текущей формы правления в ФРГ начался в Кобленце. Об этом в среду сообщила телерадиокомпания SWR.

В Германии начался суд над обвиняемыми в подготовке госпереворота
© globallookpress.com

По версии следствия, четверо мужчин и женщина планировали повредить объекты энергоснабжения, чтобы вызвать отключение электроэнергии по всей стране, похитить министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха и созвать в Берлине конституционное собрание. Члены радикальной группировки, именующей себя "Объединенные патриоты", рассчитывали восстановить в стране систему правления по образцу Германской империи и искали сторонников в соцсетях.

Расследование, длившееся полгода, завершилось арестами подозреваемых в апреле 2022 года, когда один из них попытался купить оружие у работающего под прикрытием сотрудника правоохранительных органов в земле Рейнланд-Пфальц.

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