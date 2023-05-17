Bloomberg: G7 и ЕС фактически признали успех России и Китая

«Большая семерка» совместно с государствами-членами Евросоюза готовятся развернуть планы по привлечению избранной группы стран к тому, что они называют глобальной «битвой предложений» с Пекином и Москвой, передает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, G7 и ЕС занимаются разработкой стратегии, которая позволит им убедить в выгодности сотрудничества именно с ними представить тех государств, которые занимают промежуточную или нейтральную позицию.