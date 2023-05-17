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Bloomberg: G7 и ЕС фактически признали успех России и Китая

«Большая семерка» совместно с государствами-членами Евросоюза готовятся развернуть планы по привлечению избранной группы стран к тому, что они называют глобальной «битвой предложений» с Пекином и Москвой, передает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, G7 и ЕС занимаются разработкой стратегии, которая позволит им убедить в выгодности сотрудничества именно с ними представить тех государств, которые занимают промежуточную или нейтральную позицию.

Bloomberg: G7 и ЕС фактически признали успех России и Китая
© Газета.Ru

Как отмечается, планы западных государств, в частности, касаются ЮАР, Бразилии, Вьетнама и Казахстана. Источники агентства утверждают, что в число целей программы входят взаимодействие на высоком уровне, лучшая координация между существующими инфраструктурными проектами и индивидуальные планы действий для каждой страны, определенной в качестве «ключевого партнера».

«Этот шаг равносилен признанию того, что детальная дипломатия Китая и предоставление инвестиций в инфраструктуру вместе с поставками Россией оружия, ядерно-энергетических технологий и удобрений побеждают призывы Запада», — говорится в материале.

Агентство подчеркивает, что источники фиксируют небольшой уход G7 от подхода, основанного в первую очередь на демократических ценностях, в пользу усиления предложений организаций в таких сферах как торговля и безопасность.

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