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Канцлер ФРГ Шольц призвал к прагматизму во избежание обхода РФ санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство страны намерено принять прагматичные меры для предотвращения обхода санкций, наложенных на Россию, что, как ожидается, смягчит призывы Соединенных Штатов к более широкому запрету на экспорт. Об этом сообщает Reuters.

Шольц призвал к прагматизму во избежание обхода РФ санкций
©  Газета.Ru

«Мы пытаемся способствовать прагматичному дальнейшему развитию», — сказал он на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике.

Политик также выразил надежду, что соглашение будет достигнуто «без каких-либо системных изменений».

В материале указывается, что официальные лица США ожидают, что члены «большой семерки» договорятся скорректировать свой подход к ограничениям, чтобы, например, экспорт для ряда категорий товаров был автоматически запрещен, если только они не включены в перечень разрешенных.

Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает механизмы возмещения ущерба Украине из-за конфликта, в том числе через использование российских активов.

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