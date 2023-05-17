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В Сирии под завалами нашли мужчину через 3 месяца после землетрясения

В Сирии из-под завалов извлекли живого мужчину спустя почти три месяца после разрушительного землетрясения. Об этом пишут «Известия».

Спасатели извлекли сильно истощенного мужчину. На кадрах видно, что за это врем он зарос густой бородой и усами. Как ему удалось выжить, не сообщается. Выжившего передали врачам, которые за ним наблюдают и проводят реабилитацию.

Это уже не первый случай чудесного спасения. Так, в Турции из-под обломков извлекли девушку спустя 248 часов после землетрясения. А через 25 дней нашли живую собаку.

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в начале февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Масштабные подземные толчки задели и Сирию, где в двух городах обрушились здания.

Землетрясения в Турции и Сирии назвали самыми сильными в Европе за сто лет

Всего в Сирии погибли 5,8 тыс. человек, пострадало еще 400 тыс. Из-под завалов удалось спасти 1,5 тыс. человек.

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