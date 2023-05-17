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Лиз Трасс заявила о новой холодной войне с Китаем

Запад вступил в новую холодную войну с Китаем, заявила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе своего визита на Тайвань. Ее слова передает Euronews.

«Китай усиливает свой военно-морской флот угрожающими темпами и проводит крупнейшее в мирное время наращивание армии», — указала экс-премьер, добавив, что Пекин «уже сформировал союзы с другими странами, которые хотят видеть свободный мир в упадке».

Трасс также согласилась со словами своего преемника, нынешнего британского премьера Риши Сунака, назвавшего Китай «самой большой угрозой для Великобритании в долгосрочной перспективе».

Ранее Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли назвал ошибкой возможное объявление холодной войны Китаю. По его словам, эти действия стали бы предательством национальных интересов Британии и отказом от понимания современного мироустройства. Он подчеркнул, что все проблемы глобального масштаба могут быть решены лишь в случае участия Китая.

В МИД Китая прокомментировали визит Лиз Трасс на Тайвань

Лиз Трасс объявила о своей отставке 20 октября 2022 года. Политик признала, что не справляется с обязанностями. Срок ее полномочий стал рекордно коротким в истории страны — 45 дней.

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