Bloomberg: Москва и Киев продлят зерновую сделку

Зерновая сделка России и Украины будет продлена. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких чиновников.

По их словам, Россия пока согласна не выходить из договоренностей.

Источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров, заявил, что украинская часть соглашений, как ожидается, будет продлена на два месяца. Вопрос о российской части обсуждается.

Летом 2022 года РФ и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна по Черному морю. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта своего зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

Осенью после атаки украинских дронов на корабли в Севастополе Москва приостановила свое участие в сделке, но затем возобновила его. Урегулировать ситуацию помогла Анкара.

В марте 2023-го Россия согласилась продлить сделку на 60 дней вместо 120. В Кремле заявили, что российские условия не выполняются - в том числе сохраняются препятствия для покупок российского зерна (Россельхозбанк отключен от международной системы платежей SWIFT).