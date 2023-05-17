Экс-депутат Молдавии назвал Майю Санду врагом номер один для Гагаузии

Президент Молдавии Майя Санду стала врагом для Гагаузии после того, как молдавские власти попытались аннулировать итоги выборов в автономном территориальном образовании в юго-восточной части республики. Об этом газете «Взгляд» сказал экс-депутат парламента Молдавии Василий Нейковчев.

© Газета.Ru

«Диалог Комрата и Кишинева безнадежно испорчен. Разорваны отношения между парламентами Гагаузии и Молдавии. Местным жителям не нравятся попытки центра каким-либо образом повлиять на итоги голосования. <...> Она [Санду] превратилась во врага номер один для Гагаузии. Думаю, в регионе мы ее больше не увидим, по крайней мере, до окончания мандата», — отметил собеседник.

По его словам, Санду никогда «не пользовалась популярностью» в Гагаузии, поскольку на президентских выборах там ее поддержали только две тысячи человек. Эксперт также отметил, что президент не сможет разрешить ситуацию иначе, кроме как признать итоги выборов.

«В противном случае все будет идти по нарастающей — возобновятся попытки запугивания и арестов местного населения. Однако мы не боимся подобного исхода, поскольку долгие годы отношений с Кишиневом по-настоящему закалили население», — заключил Нейковчев.