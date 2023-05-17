Киевляне пожаловались на закрытые при тревоге бомбоубежища

Жители Киева пожаловались местным властям на то, что при воздушной тревоге многие бомбоубежища оказываются закрытыми. Об этом в Сергей Попко.

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«Поступили многочисленные жалобы от киевлян по поводу закрытых бомбоубежищ во время последней ракетной атаки. К сожалению, подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы», — написал начальник КГВА.

Он также сообщил, что полиция, муниципальная охрана и районные администрации столицы получили поручение проинспектировать все бомбоубежища в сжатые сроки.

Ранее стало известно об уничтожении американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве носителем «Кинжалов» МиГ-31К.