Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия наказала бы сама себя и свой народ, введя санкции против России. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Кобахидзе подчеркнул, что в 2022 году грузинская экономика выросла более чем на десять процентов. По расчетам экономистов, введя санкции, Грузия, напротив, получила бы 10-18 процентов экономического спада.

«Во время коронавируса у нас был экономический спад на 6,5 процента и почти вся экономика рухнула, а тут речь идет как минимум о десятипроцентном спаде», - подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что грузинская оппозиция с 2018 года постоянно предлагает шаги, которые привели бы к эскалации российско-грузинских отношений.

«У нас есть внешние приоритеты, и ни одна из задач не может быть решена, если мы не будем поддерживать мир», - заключил Кобахидзе.

Его заявление поддержал депутат «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили. Он подчеркнул, что в случае введения санкций Грузией Россия объявит собственное торгово-экономическое эмбарго, но никаких компенсаций ни от кого Тбилиси не получит.

«Грузия старается вести очень умеренную политику, чтобы страна не вступала в такую конфронтацию с Россией, которая будет крайне вредна для Грузии. Наши партнеры должны понимать это лучше нас», - подчеркнул депутат.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на перелеты из России в Грузию, действовавший с 2019 года. Позже обе стороны подтвердили возобновление авиасообщения. Также был отменен визовый режим для граждан Грузии.