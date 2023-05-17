$79.98+0.8887.16+1.08

В Грузии назвали санкции против России «наказанием самих себя»

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия наказала бы сама себя и свой народ, введя санкции против России. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Кобахидзе подчеркнул, что в 2022 году грузинская экономика выросла более чем на десять процентов. По расчетам экономистов, введя санкции, Грузия, напротив, получила бы 10-18 процентов экономического спада.

«Во время коронавируса у нас был экономический спад на 6,5 процента и почти вся экономика рухнула, а тут речь идет как минимум о десятипроцентном спаде», - подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что грузинская оппозиция с 2018 года постоянно предлагает шаги, которые привели бы к эскалации российско-грузинских отношений.

«У нас есть внешние приоритеты, и ни одна из задач не может быть решена, если мы не будем поддерживать мир», - заключил Кобахидзе.

Его заявление поддержал депутат «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили. Он подчеркнул, что в случае введения санкций Грузией Россия объявит собственное торгово-экономическое эмбарго, но никаких компенсаций ни от кого Тбилиси не получит.

«Грузия старается вести очень умеренную политику, чтобы страна не вступала в такую конфронтацию с Россией, которая будет крайне вредна для Грузии. Наши партнеры должны понимать это лучше нас», - подчеркнул депутат.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на перелеты из России в Грузию, действовавший с 2019 года. Позже обе стороны подтвердили возобновление авиасообщения. Также был отменен визовый режим для граждан Грузии.

Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что страны ЕС сожалеют о решении Грузии возобновить полеты в и из России. Он подчеркнул, что это «вызывает опасения за европейский путь Грузии».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий