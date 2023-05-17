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В Белоруссии призвали Францию поучиться дипломатии у Китая

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник призвал Францию поучиться у Китая созидательной и нацеленной на мир дипломатии. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

В Белоруссии призвали Францию поучиться дипломатии у Китая
© Lenta.ru

По его словам, опыт китайской дипломатии уже позволил урегулировать «ряд серьезных межгосударственных противоречий».

«И китайская дипломатия продолжает работать в этом направлении, выдвинув свой план по урегулированию ситуации на Украине», — отметил Алейник.

В феврале Китай представил план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Главным предложением Пекина стало прекращение военных действий и возобновление мирных переговоров.

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