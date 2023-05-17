В Белоруссии призвали Францию поучиться дипломатии у Китая
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник призвал Францию поучиться у Китая созидательной и нацеленной на мир дипломатии. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
По его словам, опыт китайской дипломатии уже позволил урегулировать «ряд серьезных межгосударственных противоречий».
«И китайская дипломатия продолжает работать в этом направлении, выдвинув свой план по урегулированию ситуации на Украине», — отметил Алейник.
В феврале Китай представил план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Главным предложением Пекина стало прекращение военных действий и возобновление мирных переговоров.