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В Португалии разрешили эвтаназию

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза подписал закон о декриминализации эвтаназии, сообщается на сайте главы государства.

В Португалии разрешили эвтаназию
© Lenta.ru

Отмечается, что Ассамблея Республики большинством голосов утвердила новую редакцию закона об оказании медицинской помощи при смерти, в соответствии с которой президент обнародовал Декрет № 43/XV, как того требует пункт статьи 135 Конституции страны.

В январе 2021 года парламент Португалии одобрил легализацию эвтаназию. Согласно законопроекту, право самовольно расстаться с жизнью при содействии врачей получат смертельно больные и тяжелораненые пациенты.

Таким образом, Португалия стала шестой страной Евросоюза, которая разрешила данную процедуру.

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