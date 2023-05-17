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Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Украину

Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Украину и направилось в сторону Турции, пишет ООН.

Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Украину
© Lenta.ru

Этим судном стало DSM Capella, которая вышла из порта Черноморск Одесской области с 30 тысячами тонн кукурузы на борту.

Ранее посол МИД Украины по особым поручениям Ольга Трофимцева допустила, что зерновая сделка прекратит действовать 18 мая, в день своего истечения. По ее словам, ситуация вокруг сделки остается неопределенной, а Киев получает противоречивые сигналы.

Затем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что соблюдение интересов Москвы будет лежать в основе принятия решения о судьбе зерновой сделки. Она отметила, что сейчас считает самым главным не предвосхищать события, а дать возможность российским экспертам доработать условия соглашения.

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