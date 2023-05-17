Еврокомиссия предложила сделать исключения из санкций против России

Уточняется, что это может пригодиться тем европейским компаниям, которые еще остались на российском рынке, и призвано облегчить им операции по уходу из страны до 31 августа 2023 года. Речь идет, в частности, о том, что компании будут получать специальные разрешения. Они дадут им возможность передавать активы и осуществлять финансовые транзакции с российскими физическими и юрлицами, включенными в санкционные списки ЕС. Для получения такого разрешения необходимо будет документально подтвердить, что такие операции необходимы для ухода с российского рынка.