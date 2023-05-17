Обзор иноСМИ: выбор ЕС между Украиной и Турцией и коалиция для поставок F-16 Киеву

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Politico: ЕС придется выбрать между Украиной и Турцией

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган похоже, одержит победу во втором туре выборов и, как ни странно, некоторые в Евросоюзе вздохнут с облегчением, пишет Politico. В Брюсселе росло беспокойство по поводу того, что оппозиционер Кемаль Кылычдароглу попытается пересмотреть и качественно улучшить отношения Турции с ЕС в случае своей победы. Речь идет не только о модернизации таможенного союза ЕС-Турция и поиске сделки по либерализации визового режима, но также о попытке возобновить давно замороженные переговоры о вступлении Анкары в Евросоюз.

Сейчас для этого «очень неподходящее время» - в этот самый момент столицы ЕС начинают трезво обсуждать и переваривать глубокие последствия вступления Украины в ЕС. Скорее всего, официально переговоры о членстве Киева начнутся на декабрьском саммите ЕС. Высокопоставленные чиновники союза обеспокоены тем, что желание Кылычдароглу активизировать переговоры о вступлении Турции может осложнить «очень деликатные дебаты о расширении блока за счет Украины». Многие в ЕС придерживаются мнения, что ценой принятия Украины - наряду с Западными Балканами - в ЕС может быть необходимость четко заявить, что Турция никогда не станет членом.

«Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», - заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Публично лидеры ЕС, конечно, приветствовали бы Кылычдароглу на посту президента, но украинский кризис сделал Турцию менее приоритетной для блока.

ЕС откажется от санкций против российского газа

ЕС вряд ли внесет в свой одиннадцатый пакет санкций эмбарго на газ, поступающий из России по трубопроводам, хотя такую меру и обсудят на предстоящем саммите G7. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

СМИ писали, что страны «Большой семерки» на встрече в Японии рассмотрят меры, запрещающие таким странам, как Германия и Польша, возобновлять импорт природного газа из России, даже если Кремль решит «открыть краны». Официальные лица ЕС и аналитики говорят, что единого мнения по поводу этой идеи нет. Один из собеседников Politico назвал введение такого эмбарго маловероятным из-за «слишком большого сопротивления со стороны стран, зависящих от оставшегося газа».

Для поставок F-16 Киеву создадут коалицию

В Лондоне объявили, что британский и нидерландский премьеры Риши Сунак и Марк Рютте договорились создать международную коалицию для закупки истребителей F-16 для Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Цель новой коалиции - обеспечить Киев боевой авиацией, оказывая Украине поддержку «во всем, от обучения пилотов до закупки самолетов F-16». Сунак подтвердил свою убежденность в том, что законное место Украины - в НАТО, и оба премьера «согласились с важностью того, чтобы союзники оказывали Украине долгосрочную помощь в области безопасности». Новость о создании коалиции появилась после заявления президента Украины Владимира Зеленского, что Киев может вскоре получить F-16 благодаря «очень важным» решениям Великобритании. Однако в первую очередь Лондону и Амстердаму придется убедить США одобрить поставки истребителей Киеву. Пока же представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не изменил свою позицию по передаче самолетов Киеву - американцы выступают против этого.

Variety: Fox вынудили уволить ведущего Карлсона

Телеведущий Такер Карлсон поговорил по телефону с одним из восьми членов совета директоров Fox Corp., который сказал ведущему, что его увольнение было условием урегулирования иска Dominion Voting Systems к Fox News. Об этом сообщает Variety со ссылкой на несколько источников, знакомых с разговором. Dominion ранее подала в суд на канал из-за обвинений в сговоре с целью повлиять на президентские выборы 2020 года.

Неназванный член правления сказал Карлсону, что условие об увольнении не фигурирует ни в одном из документов официального мирового соглашения и является устной договоренностью. При этом Карлсону сообщили, что если Fox не подчинился бы, мировое соглашение было бы отменено. У Dominion много рычагов воздействия, учитывая, что сделка на сумму 787,5 миллиона долларов по урегулированию иска о клевете к Fox официально не будет закрыта до конца мая, подчеркивает Variety. В Dominion искали лучший способ насолить Fox News, а принуждение уволить самого популярного ведущего новостей потенциально нанесет непреодолимый удар и приведет к бегству зрителей.

Interia: санкции не смогли снизить экспорт российской нефти

Несмотря на санкции «Большой семерки», экспорт российской нефти не снижается и в апреле 2023 он достиг самого высокого уровня с февраля 2022-го, пишет Interia. Доходы России от экспорта нефти увеличились на 1,7 миллиарда долларов США, достигнув в апреле 15 миллиардов долларов.