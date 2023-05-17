Оппозиция Турции заявила о массовых нарушениях при подсчете голосов на выборах

Народно-республиканская партия Турции (НРП) установила нарушения при подсчете голосов в 2269 урнах для голосования на президентских выборах и 4825 урнах на парламентских выборах. Об этом заявил заместитель председателя партии Мухаррем Эркек, сообщает Reuters.

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По его словам, при подсчете голосов из этих урн были неправильно засчитаны «от одного до сотен голосов».

«Мы следим за каждым голосованием, даже если это не меняет общих результатов», — сказал представитель оппозиционной партии.

Для выборов 14 мая в Турции и за рубежом было установлено в общей сложности 201 807 урн для голосования.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель призвал Турцию устранить недостатки в ее избирательном процессе, которые были выявлены европейскими наблюдателями.

Наблюдатели от ОБСЕ не увидели явных манипуляций при подсчете голосов на выборах в Турции.