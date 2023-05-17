Оппозиция Турции заявила о массовых нарушениях при подсчете голосов на выборах
Народно-республиканская партия Турции (НРП) установила нарушения при подсчете голосов в 2269 урнах для голосования на президентских выборах и 4825 урнах на парламентских выборах. Об этом заявил заместитель председателя партии Мухаррем Эркек, сообщает Reuters.
По его словам, при подсчете голосов из этих урн были неправильно засчитаны «от одного до сотен голосов».
«Мы следим за каждым голосованием, даже если это не меняет общих результатов», — сказал представитель оппозиционной партии.
Для выборов 14 мая в Турции и за рубежом было установлено в общей сложности 201 807 урн для голосования.
Ранее глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель призвал Турцию устранить недостатки в ее избирательном процессе, которые были выявлены европейскими наблюдателями.
Наблюдатели от ОБСЕ не увидели явных манипуляций при подсчете голосов на выборах в Турции.
Президентские и парламентские выборы в Турции прошли 14 мая. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,35%,голосов, его соперник — единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу — 45% голосов. Альянс правящей партии предварительно получил большинство в турецком парламенте.