В Великобритании заявили, что принц Гарри не должен охраняться полицией

Представители британского правительства заявили в суде, что принц Гарри не должен охраняться полицией только из-за того, что он богат. Об этом пишет New York Post.

© Газета.Ru

Принц Гарри продолжил судебное разбирательство с британским правительством за свое право нанимать полицию Великобритании для охраны своей семьи во время поездок в Великобританию. Адвокат герцога Сассекского заявил, что Гарри должно быть позволено оспорить решение правительства, которое лишает его возможности платить полицейским, нанимая их в качестве личной охраны.

Правительство не имело права отклонять предложение Гарри, поскольку их отказ противоречит законодательству, которое позволяет начальнику полиции предоставлять услуги за плату.

Представители британского правительства возразили, что возмещение расходов полиции на обеспечение безопасности на специальных мероприятиях, таких как марафоны, футбольные матчи и свадьбы знаменитостей, не равнозначно использованию «полицейских в качестве частных телохранителей для богатых».