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МИД Финляндии прокомментировал дальнейшую работу посольств в России

Посольства Финляндии в России продолжат свою работу, несмотря на закрытие Москвой банковских счетов. Дальнейшую деятельность диппредставительств прокомментировал глава финского МИД Пекка Хаависто, сообщает РИА Новости.

МИД Финляндии прокомментировал дальнейшую работу посольств в России
© Lenta.ru

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что на данный момент счетами пользоваться нельзя, а в Россию отправлена нота, но официальных объяснений пока не поступало. Он добавил, что Финляндия получила информацию о заморозке счетов 27 апреля, а вопрос решается уже пару недель.

«У Финляндии до сих пор нормальные дипломатические отношения с Россией, а значит, мы в обычном режиме контактируем с властями. Нет никакой перспективы того, что консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве придется закрыть», — подчеркнул дипломат.

Ранее финский МИД заявил, что Россия заморозила банковские счета представительств Финляндии. В ведомстве отметили, что ситуация серьезная и вопрос расследуется.

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