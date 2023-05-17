МИД Финляндии прокомментировал дальнейшую работу посольств в России

«У Финляндии до сих пор нормальные дипломатические отношения с Россией, а значит, мы в обычном режиме контактируем с властями. Нет никакой перспективы того, что консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве придется закрыть», — подчеркнул дипломат.