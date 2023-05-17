СБУ взялась за блогеров после «засвета» украинских средств ПВО

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что предприняла меры после «засвета» украинских средств противовоздушной обороны во время ракетных ударов по Киеву ночью 16 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

© Lenta.ru

В частности, СБУ выявила шесть киевлян, чьи видео могли раскрыть позиции украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). У них украинские силовики изъяли компьютеры и телефоны, которые использовались для публикации кадров ударов.