Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы

Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к 1 году тюрьмы и 2 годам лишения свободы условно по «делу о прослушке». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse, апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор, вынесенный прошлой инстанцией.

«Саркози признали виновным в "коррупции и торговле влиянием", что стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции», — заявило агентство.

Его адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбез Азибер получили аналогичный срок.

Напомним, что по версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие в доказательствах ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров между сторонами.

В результате суд установил наличие «коррупционного пакта», который был заключен между Саркози, Эрзогом и Азибером. В 2021 году суд Парижа вынес приговор, назначив Саркози, а также Эрзогу и Азиберу по 1 году лишения свободы и по 2 годам лишения свободы условно. Рассмотрение апелляции началось еще в декабре 2022 года.