Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы
Экс-президент Франции Николя Саркози проведет год в тюрьме. Приговор по его делу «о прослушке» оставил в силе Апелляционный суд Парижа, передает РИА Новости. Политику также назначено два года лишения свободы условно.
Первоначально приговор Саркози был вынесен в марте 2021 года в Париже. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорили к трем годам тюрьмы, в том числе два года условно. Также виновными в коррупции признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.
По версии следствия, Саркози обещал помочь Азиберу в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следователи с 2013 года вели прослушку телефонных разговоров политика.