Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы

Экс-президент Франции Николя Саркози проведет год в тюрьме. Приговор по его делу «о прослушке» оставил в силе Апелляционный суд Парижа, передает РИА Новости. Политику также назначено два года лишения свободы условно.

Первоначально приговор Саркози был вынесен в марте 2021 года в Париже. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорили к трем годам тюрьмы, в том числе два года условно. Также виновными в коррупции признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.