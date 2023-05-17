Россию обвинили в отказе искать тела убитых израильтян

Канал отмечает, что прекращение помощи в поисковых работах произошло на фоне усиления связей Израиля с Украиной. Как подчеркивает Telegram -канал «Сезон хамсинов», сотрудничество в поиске тел убитых израильских солдат было опорным элементом дипломатии между двумя странами.

Власти Израиля и Сирии регулярно обвиняют друг друга в организации ракетных атак. Кроме того, в начале апреля армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила на пуски ракет со стороны Сирии по Голанским высотам, открыв огонь по сирийской территории.