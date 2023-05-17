Токаев прибыл с государственным визитом в Китай

18 мая Токаев встретится с руководителями крупных китайских компаний, а также примет участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сианя. 19 мая Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия – Китай».

Ранее президент Казахстана заявил, что не считает Китайскую народную республику (КНР) угрозой. Об этом он сказал в интервью Центральному телевидению Китая. Он добавил, что в Казахстане уверены в том, что Китайская народная республика (КНР) является хорошим другом Казахстана. Токаев отметил, что «Китай никогда не приносил никакого вреда народу Казахстана».