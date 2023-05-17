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Президент Казахстана Токаев прибыл с государственным визитом в Китай

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику, об этом сообщает Tengrinews.kz.

Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
© РИА Новости

Cамолет президента приземлился в международном аэропорту Сяньян в городе Сиане (провинция Шэньси).

В рамках визита глава государства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

18 мая Токаев встретится с руководителями крупных китайских компаний, а также примет участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сианя. 19 мая Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия – Китай».

Ранее президент Казахстана заявил, что не считает Китайскую народную республику (КНР) угрозой. Об этом он сказал в интервью Центральному телевидению Китая. Он добавил, что в Казахстане уверены в том, что Китайская народная республика (КНР) является хорошим другом Казахстана. Токаев отметил, что «Китай никогда не приносил никакого вреда народу Казахстана».

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