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Журналист Херш рассказал о тайном призыве стран ЕС к Зеленскому

Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что группа стран ЕС во главе с Польшей тайно призвала президента Украины Владимира Зеленского завершить боевые действия. Об этом Херш написал в своем блоге.

Журналист Херш рассказал о тайном призыве стран ЕС к Зеленскому
© globallookpress.com

По словам журналиста, представителям американского разведывательного сообщества стало известно, что правительственные чиновники разного уровня в Венгрии, Литве, Латвии, Эстонии, Чехии и Словакии во главе с Польшей попросили Зеленского найти способ положить конец конфликту.

В Варшаве якобы заявили Зеленскому, что он должен сделать это, даже если для достижения цели ему придется уйти в отставку, позволив начаться процессу восстановления страны.

Херш заявил со ссылкой на перехваты переговоров и другие данные, известные ЦРУ, что Зеленский «не сдвинется с места», хотя и начинает терять поддержку своих соседей (пусть и не публично).

Херш анонсировал еще одно расследование по «Северным потокам»

В феврале 2023-го Херш рассказал о собственном расследовании взрывов на «Северных потоках», основанном на анонимных источниках. Он утверждал, что операция по подрыву готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.

В США и Норвегии обвинения Херша отвергли, в Еврокомиссии его расследование назвали «спекуляциями».

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