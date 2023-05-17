Журналист Херш рассказал о тайном призыве стран ЕС к Зеленскому

Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что группа стран ЕС во главе с Польшей тайно призвала президента Украины Владимира Зеленского завершить боевые действия. Об этом Херш написал в своем блоге.

По словам журналиста, представителям американского разведывательного сообщества стало известно, что правительственные чиновники разного уровня в Венгрии, Литве, Латвии, Эстонии, Чехии и Словакии во главе с Польшей попросили Зеленского найти способ положить конец конфликту.

В Варшаве якобы заявили Зеленскому, что он должен сделать это, даже если для достижения цели ему придется уйти в отставку, позволив начаться процессу восстановления страны.

Херш заявил со ссылкой на перехваты переговоров и другие данные, известные ЦРУ, что Зеленский «не сдвинется с места», хотя и начинает терять поддержку своих соседей (пусть и не публично).

В феврале 2023-го Херш рассказал о собственном расследовании взрывов на «Северных потоках», основанном на анонимных источниках. Он утверждал, что операция по подрыву готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.