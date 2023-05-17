ПАСЕ предупредила Британию о судьбе РФ из-за игнорирования решений ЕСПЧ

ПАСЕ предупредила Британию о судьбе России из-за игнорирования решений ЕСПЧ
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс заявил, что Великобританию ждет судьба России, если она будет игнорировать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом пишет The Guardian.
Он заявил, что Лондон не может выбирать, какие вердикты суда ему удобны, и что выход из Европейской конвенции по правам человека приведет страну в ту же ситуацию, что и Москву, которая была исключена из обязательств из-за нарушений международного права.
Ранее британский премьер Риши Сунак высказался положительно о возможном соглашении с ЕСПЧ по изменению правила 39 об обеспечительных мерах.
В 2022 году Британия заявляла о возможном выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ после срыва депортации мигрантов в Руанду. За такое решение высказываются ряд консерваторов.