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Глава ГУР Украины: Киев ведет работу с российскими оппозиционерами

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что Киев ведет работу с российскими оппозиционерами. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Исландия».

Глава ГУР Украины: Киев ведет работу с российскими оппозиционерами
© Wikipedia Commons

Буданов отметил, что такие деятели являются для украинцев источником информации. Вместе с тем глава украинской разведки не стал уточнять, с кем именно взаимодействует Украина.

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что несистемная оппозиция, которая активно поддерживается Западом, превратилась в заурядных террористов и убийц. По его словам, они «присягнули тьме и террору» вместе с представителями «родного им киевского нацистского режима».

Буданов заявил о причастности Киева к убийствам известных россиян

Ранее глава ГУР Украины заявлял, что Киев причастен к убийствам известных россиян. Так Буданов ответил на вопрос, могут ли ВСУ совершить покушение на журналиста Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина.

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