Глава ГУР Украины: Киев ведет работу с российскими оппозиционерами
Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что Киев ведет работу с российскими оппозиционерами. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Исландия».
Буданов отметил, что такие деятели являются для украинцев источником информации. Вместе с тем глава украинской разведки не стал уточнять, с кем именно взаимодействует Украина.
Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что несистемная оппозиция, которая активно поддерживается Западом, превратилась в заурядных террористов и убийц. По его словам, они «присягнули тьме и террору» вместе с представителями «родного им киевского нацистского режима».
Ранее глава ГУР Украины заявлял, что Киев причастен к убийствам известных россиян. Так Буданов ответил на вопрос, могут ли ВСУ совершить покушение на журналиста Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина.