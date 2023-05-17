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Эммануэль Макрон объявил о создании «реестра ущерба» из-за СВО

46 стран-членов Совета Европы на саммите Исландии решили создать такой перечень для записи потерь и разрушений на Украине.

Макрон объявил о создании «реестра ущерба» из-за СВО
© EPA/TACC

Французский лидер призвал остальные государства присоединиться к инициативе, а также принять участие в пополнении данных реестра. О своём желании войти в программу уже объявили США.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал инициативу реальным механизмом для компенсации стране.

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«Это только первый шаг. Впереди создание компенсационного механизма», — сказал он.

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