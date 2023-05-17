Макрон объявил о создании «реестра ущерба» из-за СВО

46 стран-членов Совета Европы на саммите Исландии решили создать такой перечень для записи потерь и разрушений на Украине.

Французский лидер призвал остальные государства присоединиться к инициативе, а также принять участие в пополнении данных реестра. О своём желании войти в программу уже объявили США.