Эммануэль Макрон объявил о создании «реестра ущерба» из-за СВО
46 стран-членов Совета Европы на саммите Исландии решили создать такой перечень для записи потерь и разрушений на Украине.
Французский лидер призвал остальные государства присоединиться к инициативе, а также принять участие в пополнении данных реестра. О своём желании войти в программу уже объявили США.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал инициативу реальным механизмом для компенсации стране.
«Это только первый шаг. Впереди создание компенсационного механизма», — сказал он.