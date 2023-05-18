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Тысячелетнюю библию продали за $38,1 млн на аукционе в Нью-Йорке

Библия, которой более 1 тыс. лет, была продана в Нью-Йорке за $38,1 млн на аукционе Sotheby"s, сообщается в Twitter торгового дома.

Тысячелетнюю библию продали за $38,1 млн на аукционе в Нью-Йорке
© depositphotos.com

"На историческом отдельном аукционе была продана самая старая и самая полная Библия на иврите", - говорится в заявлении.

По данным СМИ, книге около 1,1 тыс. лет. Библию приобрел бывший американский дипломат Альфред Мозес от имени американской некоммерческой организации, которая передаст ее Музею еврейского народа ANU.

Ранее сообщалось, что найденный на ферме в США редкий этюд художника Антониса ван Дейка продали на аукционе за более $3 млн.

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