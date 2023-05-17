Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе отменил саммит четырехстороннего диалога по безопасности Quad в Сиднее, так как встречу не сможет посетить президент США Джо Байден. Об этом сообщает ANI.

Альбанезе заявил, что лидеры Австралии, США, Индии и Японии (входят в Quad), вероятно, встретятся в кулуарах саммита G7 в Японии на выходных 20-21 мая.

По словам австралийского премьера, Байден сказал ему, что разочарован вынужденной отменой визита.

Байден отменился поездку из-за ситуации с госдолгом в США и продолжающихся переговоров по этому вопросу в Вашингтоне. Байден хочет убедиться, что Конгресс «предпримет действия к установленному сроку для предотвращения дефолта», подчеркнули в Белом доме.

Лидеры Конгресса ранее встретились с президентом США в Белом доме, чтобы обсудить потолок госдолга. Министерство финансов предупредило, что дефолт может наступить уже 1 июня, а министр финансов Джанет Йеллен заявила, что это вызвало бы глобальный экономический спад.