Австралия отменила саммит по безопасности из-за Байдена
Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе отменил саммит четырехстороннего диалога по безопасности Quad в Сиднее, так как встречу не сможет посетить президент США Джо Байден. Об этом сообщает ANI.
Альбанезе заявил, что лидеры Австралии, США, Индии и Японии (входят в Quad), вероятно, встретятся в кулуарах саммита G7 в Японии на выходных 20-21 мая.
По словам австралийского премьера, Байден сказал ему, что разочарован вынужденной отменой визита.
Байден отменился поездку из-за ситуации с госдолгом в США и продолжающихся переговоров по этому вопросу в Вашингтоне. Байден хочет убедиться, что Конгресс «предпримет действия к установленному сроку для предотвращения дефолта», подчеркнули в Белом доме.
Лидеры Конгресса ранее встретились с президентом США в Белом доме, чтобы обсудить потолок госдолга. Министерство финансов предупредило, что дефолт может наступить уже 1 июня, а министр финансов Джанет Йеллен заявила, что это вызвало бы глобальный экономический спад.
Потолок долга - это общая сумма денег, которую правительству США разрешено занимать для оплаты своих существующих обязательств - пособий по социальному обеспечению, медицинской страховки Medicare, зарплат военных, процентов по госдолгу и других выплаты. Конгресс в 2021 году уже поднимал лимит долга, чтобы избежать дефолта.