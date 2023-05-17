$79.98+0.8887.16+1.08

Австралия отменила саммит по безопасности из-за Байдена

Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе отменил саммит четырехстороннего диалога по безопасности Quad в Сиднее, так как встречу не сможет посетить президент США Джо Байден. Об этом сообщает ANI.

Альбанезе заявил, что лидеры Австралии, США, Индии и Японии (входят в Quad), вероятно, встретятся в кулуарах саммита G7 в Японии на выходных 20-21 мая.

По словам австралийского премьера, Байден сказал ему, что разочарован вынужденной отменой визита.

Байден отменился поездку из-за ситуации с госдолгом в США и продолжающихся переговоров по этому вопросу в Вашингтоне. Байден хочет убедиться, что Конгресс «предпримет действия к установленному сроку для предотвращения дефолта», подчеркнули в Белом доме.

Лидеры Конгресса ранее встретились с президентом США в Белом доме, чтобы обсудить потолок госдолга. Министерство финансов предупредило, что дефолт может наступить уже 1 июня, а министр финансов Джанет Йеллен заявила, что это вызвало бы глобальный экономический спад.

США предрекают дефолт: стоит ли срочно продавать доллары

Потолок долга - это общая сумма денег, которую правительству США разрешено занимать для оплаты своих существующих обязательств - пособий по социальному обеспечению, медицинской страховки Medicare, зарплат военных, процентов по госдолгу и других выплаты. Конгресс в 2021 году уже поднимал лимит долга, чтобы избежать дефолта.

11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий