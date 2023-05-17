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Энтони Блинкен не исключил признание России страной — спонсором терроризма

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил признание России страной — спонсором терроризма. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на слушаниях в Конгрессе США.

Блинкен допустил признание России страной — спонсором терроризма
© globallookpress.com

В ходе слушаний сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм спросил главу американской дипломатии: «Но вы же никогда не включите Россию в список стран - спонсоров терроризма?»

«Никогда не говорите никогда», — ответил ему Блинкен.

Вместе с тем он не стал пояснять значения своих слов. Отметим, что ранее Блинкен заявлял, что внесение России в этот перечень может иметь негативные последствия.

Напомним, что по американским законам Госдеп имеет право вносить государства в перечень стран — спонсоров терроризма, а также исключать их. В сентябре 2022 года Белый дом подчеркивал, что решение не вносить РФ в этот список является окончательным — так там ответили на соответствующую просьбу Киева.

В сам список попадают государства, которые по мнению Вашингтона, оказывают поддержку актам международного терроризма. В отношении стран, попавших в перечень, США могут вводить обширные санкции. Сейчас там фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия.

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